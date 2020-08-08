القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في القوات اليمنية المشتركة لوكالة "سبوتنيك" بأن عناصر من "أنصار الله" نفذت محاولة تسلل باتجاه مواقع في شارع الخمسين وسيتي ماكس وحي 7 يوليو شرق مدينة الحديدة.
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وأضاف أن مواجهات عنيفة دارت بمختلف الأسلحة امتدت إلى محيط معسكر الدفاع الساحلي في شارع الخمسين شرقي مدينة الحديدة.
ووفقا للمصدر، تمكّنت القوات من إحباط محاولة تسلل "أنصار الله"، وتكبيد الجماعة قتلى وجرحى، في حين أصيب عدد من العسكريين.
من جهة ثانية، قالت "أنصار الله" عبر موقعها الرسمي، إن القوات المشتركة قصفت بأكثر من 10 قذائف مدفعية و8 صواريخ كاتيوشا، شارع الخمسين بالتزامن مع تمشيط مكثف بمختلف العيارات.
وذكرت أن قصفا مماثلا بأكثر من 17 قذيفة هاون استهدف منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية (جنوب شرقي الحديدة)، في حين تعرضت مناطق باتجاه شرق مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة) إلى 8 قذائف هاون.
واتهمت الجماعة، التحالف العربي بتنفيذ غارتين عبر طيران استطلاعي مسلح، على مدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، بعد تحليق استمر ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" شرقي مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.