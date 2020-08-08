قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" شرقي مدينة الحديدة

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في القوات اليمنية المشتركة لوكالة "سبوتنيك" بأن عناصر من "أنصار الله" نفذت محاولة تسلل باتجاه مواقع في شارع الخمسين وسيتي ماكس وحي 7 يوليو شرق مدينة الحديدة.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وأضاف أن مواجهات عنيفة دارت بمختلف الأسلحة امتدت إلى محيط معسكر الدفاع الساحلي في شارع الخمسين شرقي مدينة الحديدة.

ووفقا للمصدر، تمكّنت القوات من إحباط محاولة تسلل "أنصار الله"، وتكبيد الجماعة قتلى وجرحى، في حين أصيب عدد من العسكريين.

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من جهة ثانية، قالت "أنصار الله" عبر موقعها الرسمي، إن القوات المشتركة قصفت بأكثر من 10 قذائف مدفعية و8 صواريخ كاتيوشا، شارع الخمسين بالتزامن مع تمشيط مكثف بمختلف العيارات.

وذكرت أن قصفا مماثلا بأكثر من 17 قذيفة هاون استهدف منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية (جنوب شرقي الحديدة)، في حين تعرضت مناطق باتجاه شرق مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة) إلى 8 قذائف هاون.

واتهمت الجماعة، التحالف العربي بتنفيذ غارتين عبر طيران استطلاعي مسلح، على مدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، بعد تحليق استمر ساعات.