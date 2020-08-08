شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: 208 وفاة و4091 إصابة بفيروس كورونا فى صفوف الجالية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 208 وفاة (1 ليبيا)، و4091 إصابة (5 امريكا)، و1711 حالة تعافى فى صفوف الجالية فى العالم.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية، "وفا" بتسجيل أول حالة وفاة فى صفوف الجالية، بفيروس كورونا، للمواطن نايف على صلاح صادق، فيما سجلت 7 اصابات، منها 5 اصابات نشطة.

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وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى صفوف الجالية فى نيو جيرسي، ليرتفع عدد الاصابات إلى 2233، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الحادى عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69 حالة.