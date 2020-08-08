لبنان يسجل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالجائحة فى عموم لبنان إلى 5951 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت). وذكرت الوزارة، فى بيان، أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7730 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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