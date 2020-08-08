اخبار الخليج

البيت الأبيض: ترامب يستضيف رئيس وزراء العراق فى واشنطن 20 أغسطس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب يستضيف رئيس وزراء العراق فى واشنطن 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر البيت الأبيض فى بيان، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فى البيت الأبيض يوم 20 أغسطس، لبحث التحديات الناجمة عن وباء فيروس وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد.

 

Advertisements

وتولى الكاظمى السلطة فى أبريل نيسان ليصبح ثالث رئيس للحكومة خلال 10 أشهر مضطربة أعقبت شهورا من الاحتجاجات الدموية فى البلد الذى أنهكته عقود من العقوبات والحرب والفساد والتحديات الاقتصادية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب يستضيف رئيس وزراء العراق فى واشنطن 20 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا