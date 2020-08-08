شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب يستضيف رئيس وزراء العراق فى واشنطن 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر البيت الأبيض فى بيان، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فى البيت الأبيض يوم 20 أغسطس، لبحث التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد.
وتولى الكاظمى السلطة فى أبريل نيسان ليصبح ثالث رئيس للحكومة خلال 10 أشهر مضطربة أعقبت شهورا من الاحتجاجات الدموية فى البلد الذى أنهكته عقود من العقوبات والحرب والفساد والتحديات الاقتصادية.
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