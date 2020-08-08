طائرات سعودية وكويتية تواصل إرسال المساعدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول طلائع الجسر الجوي السعودي إلى لبنان، بهدف مساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت، وللتخفيف من مصابهم، عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم، فيما سيرت الكويت طائرة مساعدات غذائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن طائرتي إغاثة انطلقتا، أمس الجمعة، من مطار الملك خالد الدولي تحملان أكثر من 120 طناً من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية والخيام والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية، تمهيداً لنقلها للمتضررين في بيروت، يرافقها فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، عبدالله بن عبدالعزير الربيعة، أن الجسر الإغاثي الذي انطلق، أمس الجمعة يأتي تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق عبر المركز لدعمه في تجاوز تبعات انفجار بيروت.

وأكد أن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين يجسد القيم الإنسانية الراسخة التي يتحلى بها قادة هذا الوطن المعطاء، مبيناً أن هذه المساعدات تبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية.

من جهتها، سيرت دولة الكويت، أمس الجمعة، طائرة مساعدات غذائية إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وذكرت وزارة التجارة والصناعة - في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية - أن هذه الطائرة تأتي ضمن جسر المساعدات الانسانية المقدم إلى الشعب اللبناني إثر الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت.

(وام)