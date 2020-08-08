شكرا لقرائتكم خبر عن سفير لبنان لدى موسكو: نشكر روسيا على دعمها للشعب اللبنانى عقب انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه السفير اللبنانى فى موسكو شوقى بو ناصر، بالشكر إلى روسيا على ما قدمته من مساعدات لبلاده، عقب الانفجار المأساوى الذى شهده ميناء بيروت، الثلاثاء الماضي، وأسفر عنه مقتل أكثر من 150 شخصًا.

وقال بو ناصر، فى تصريحاته الخاصة لوكالة (سبوتنيك) الروسية: "فى البداية، أود بصفتى سفير دولة شقيقة أن أتقدم بالشكر على المستوى الشخصى إلى روسيا والرئيس الروسى فلاديمير بوتين على تعازيه ومساندته للشعب اللبنانى فى هذا الوضع الكارثي، وعلى المساعدة العاجلة التى بعثت بها روسيا إلى لبنان ".

وأضاف: "نأمل فى الحصول على دعم ومساعدة إضافيين من روسيا، خاصة أن الأضرار التى لحقت بالمدينة جراء هذا الانفجار هائلة، إذ تقدر بـ 15 مليار دولار، بعيدًا عن الخسائرالبشرية" مُعربًا عن أمله فى أن تقوم روسيا بتوسيع مساعدتها وإمداد لبنان بمواد البناء، التى تشمل الألمنيوم والزجاج والخشب وغيرها.

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وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت أنها سترسل 5 طائرات محملة بالمساعدات للبنان، الذى يعانى من انفجار وقع، الثلاثاء، بميناء بيروت، واحتدام جائحة كورونا.

وتشمل المساعدات مشفى متنقلًا ومختبرًا للكشف عن فيروس "كورونا"، كما أرسلت روسيا إلى لبنان خبراء إغاثة وأطباء.