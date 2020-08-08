انتشال جثث من ركام مرفأ بيروت.. والمحصلة إلى 154 قتيلاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”

واصل لبنان أمس الجمعة، ولليوم االثالث على التوالي، رفع الآثار التدميرية للكارثة الوطنية في مرفأ بيروت وانتشال جثث الضحايا والجرحى من بين الركام، والبحث تحت الركام وفي البحر عن المفقودين، في وقت أكد رئيس الجمهورية ميشال عون «أن أبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الكبار والصغار ولا أحد يستطيع أن يمنعني عن كشف الحقائق والعزاء لا يكون إلا بتحقيق العدالة والعدالة ستقوم بواجباتها».

أشار عون​ خلال دردشة مع الصحفيين في القصر الجمهوري أمس، الى أن ​الشعب اللبناني​ غاضب جراء ما حصل في ​مرفأ بيروت​ و«أنا غاضب مثله»، لافتا الى «أننا نعمل لإظهار الحقيقة للشعب اللبناني خصوصاً أنه شيئاً فشيئاً الرأي العام يتغيّر ويتجه نحو الأبرياء»، مؤكدا أن التحقيق سيشمل المسؤولين المباشرين، والعزاء لا يكون إلا بتحقيق العدالة والعدالة ستقوم بواجباتها.

وقال: «أنا العماد ميشال عون تعرفونني بالحرب وبالسلم ولا أحد يستطيع أن يدفعني باتجاه الخطأ ولا أحد يستطيع أن يمنعني عن كشف الحقائق»، مؤكداً ان أبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الكبار والصغار، معتبرا أن الحكم لا معنى له إذا طال والعدالة المتأخرة ليست بعدالة ويجب أن تكون فورية ولكن دون تسرع.

وأوضح عون أن هناك احتمالان للحادث: أولا كيف دخلت المواد المتفجرة الى المرفأ وهناك مسؤولية حفظ المتفجرات سبع سنوات، بعضهم كتب للسلطات المختصة وطبعا كان هناك عدم إدراك أو إهمال للقيام بالأعمال اللازمة لكي لا نصل لما حدث، او أنه يمكن أن يكون وقع الحادث عن طريق اهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة.

وقال: انا طلبت من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان يزودونا بالصور الجوية لنحدد اذا كان هناك طائرات واذا ظهر بالصور صواريخ، مؤكدا أنه اذا لم يكن لدى الفرنسيين مثل هذه الصور فسنطلبها من دول اخرى، لنحدد اذا كان هناك اعتداء خارجي، مشدداً على أن الحادث فك الحصار الذي نتعرض له، لافتا الى أن اغلبية الرؤساء الفاعلين اتصلوا بي وأعلنوا عن استعدادهم للمساعدة المادية وبدأوا بإرسال طائرات تحمل أدوية نحن بحاجة لها، كاشفاً ان هناك مساعدات دولية ذات قيمة قادمة وبيروت ستعود أفضل مما كانت عليه قبل الانفجار.

وعن التوقيفات في مرفأ بيروت واذا كانت ستطال مسؤولين كباراً ووزراء، شدد على أن التوقيفات طالت عشرين شخصاً، وهناك المسؤولون المباشرون عن المرفأ والأمور ستحدث بالتدرج وعندما نصل الى الإفادات يتخذ القرار.

وبالتزامن اعلن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء​ في بيان امس، أنه مرة جديدة تحاول بعض الجهات إلحاق الضرر بلبنان​ من خلال ترويج ​شائعات​ أن ​الدولة اللبنانية​ رفضت ​مساعدات​ من بعض الدول.

وأكد البيان أن هذه ​الأخبار​ كاذبة ومضللة وتهدف لقطع الطريق على المساعدات التي تقدمها دول ​العالم​ للبنان. واشار الى إن لبنان يرحب بأي مساعدة من الدول الشقيقة والصديقة ومن كل المؤسسات في العالم، ويتوجه إليها بالشكر العميق على وقوفها إلى جانبه في هذه الكارثة التي أصابته.

الى جانب ذلك، تواصلت عمليات رفع الأنقاض والبحث عن الجثث تحت الركام وفي البحر وعن المفقودين حتى ليلاً على ضوء مصابيح وادوات للإنارة، وتمّ امس انتشال ثلاث جثث من تحت الأنقاض لموظفين كانوا يعملون في إهراءات(مخازن) المرفأ تعود لكل من جو عقيقي، علي مشيك وابراهيم الأمين، فيما يتم البحث عن بقية المفقودين وهم غسان حصروتي، جو أندون، شوقي علّوش، حسن بشر وخليل عيسى، شربل كرم، شربل حتي ونجيب حتي.

في وقت أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن خلال استقباله وفدا جزائريا طبيا أتى إلى لبنان للمساهمة في عمليات الإنقاذ، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 154، وأن عشرين في المئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 احتاجوا الى الاستشفاء، أما الحالات الحرجة فعددها 120 خصوصا أن الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

كما اعلنت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة- اليونيسيف»، «ارتفاع عدد الأطفال اللبنانيّين الّذين شُردوا من جرّاء انفجار مرفأ بيروت إلى 100 ألف، لافتةً إلى أنّ 120 مدرسة تخدم 55 ألف طفل، تعرّضت لأضرار مختلفة.

في المواقف أشار رجل الأعمال ​بهاء الحريري​ الى انه «من الواضح تماما أن«​حزب الله»​ هو المسؤول عن ​الميناء​ والمستودع، وكل شخص في المدينة يعرف أن الحزب يسيطر على مرفأ و​مطار بيروت​ وأنه من غير المعقول أن السلطات لا تعرف أن نترات الأمونيوم القاتلة مخزنة في مستودع هناك».

وفي حديث للديلي ميل، لفت الحريري الى أن «السؤال الذي يجب أن نطرحه هو كيف سمح لهذه المادة القابلة للاشتعال ولمدة ست سنوات ان تبقى في قلب هذه المدينة التي يسكنها مليونا شخص. فمن الواضح تماما أن«حزب الله» هو المسؤول عن الميناء والمستودع حيث تم تخزين نترات الأمونيوم»، وقال: «لا شيء يدخل ويخرج من الميناء أو ​المطار​ من دون علمهم، لا شيء، وقد كان قرارهم بوضعها في وسط مدينة يسكنها مليونا شخص كارثة مطلقة، فاصبح الآن لدينا مدينة مركزية مدمرة».

وتابع الحريري «لا أستطيع التكهن بالأحداث الدقيقة التي وقعت في الميناء في ذلك اليوم بالتحديد، لكن«حزب الله»منظمة إرهابية معروفة وأعتقد أنه كلما الحقوا المزيد من الدمار كان ذلك أفضل حالًا لهم».

معتبراً «أن علاقتهم التكافلية مع ​الحكومة​ تمنحهم الثقة الكاملة لفعل ما يريدون. فلا يمكنك أن تثق في الحكومة أو «حزب الله» لإجراء ​تحقيق​ سليم، لذا نحن بحاجة إلى تحقيق دولي عاجل في هذه المأساة، كما ان هناك علاقة مفلسة بين هذين بحيث يجب عليهما التنحي. ان التاريخ اثبت أن أمراء الحرب لا يبنون بلداً، بل يسيئون معاملته ويستبيحون حرمته. نحن بحاجة إلى تحويل لبنان من دولة إلى أمة».