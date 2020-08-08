خلافات «الوفاق» تشتعل.. والمجلس الرئاسي يتصدع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق، أمس الجمعة، توجيه سهامه إلى من وصفها ب«سلطة الفرد المطلقة»، في إشارة إلى فائز السراج، وفريقه في الوفاق، معتبراً أنها سبب في الفساد، فيما كشفت مصادر ليبية، وشهود عيان من داخل مدينة ترهونة، النقاب عن قيام ميليشيات إرهابية بعمليات تهديم لمنازل ضباط الشرطة والأمن في المدينة.ولمح معيتيق إلى عمليات فساد وهدر داخل الوفاق، ودعا في بيان نشر على صفحته، أمس الجمعة، الليبيين إلى التظاهر والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت، وأوجه صرفها.كما طالب وزير الداخلية، فتحي باشاغا، الذي يواجه بدوره مشاكل مع بعض الفصائل في العاصمة طرابلس ب«اتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين».



خلاف يشتعل



وتظهر تصريحات معيتيق خلال الأيام الماضية اشتعال أزمة جديدة داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بين رئيسه السراج، ونائبيه معيتيق، وعبد السلام كاجمان، بسبب تفرد الأول بالسلطة واستحواذه على القرارات، في خطوة رأى مراقبون أنها قد تكون «المسمار الأخير» في نعش المجلس الذي يشهد انشقاقات وخلافات داخلية منذ تشكيله عام 2015.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية سابقاً رسائل وجّهها معيتيق، وكاجمان، تستهدف السراج شخصياً، انتقدوا فيها تفرده بالقرارات وإصداره تعميمات وتعيينات من دون الرجوع لبقية أعضاء المجلس.



الصندوق السيادي سبب الصراع



ويبدو أن المؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي لليبيا الذي يدير مليارات الدولارات، هي أحدث حلقات الخلافات والصراعات داخل الرئاسي، إذ يؤكد معيتيق أن «رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار وفق اتفاق الصخيرات هي لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيسه منفرداً، والذي لا يمتلك وحده هذا الاختصاص»، مشيراً إلى أن تأسيس المؤسسة «تم وفق قانون نص على تشكيله من مجلس الأمناء ويرأسه المجلس الرئاسي بكامله وليس السراج كرئيس للمجلس الرئاسي».

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انفراد السراج بالقرار



من جانبه، انضم عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان إلى جبهة معيتيق، وأرسل بكتاب إلى السراج قبل يومين، انتقد فيه تفرده بالقرارات خاصة في ما يتعلق بمؤسسة الاستثمار، وأكد فيه أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار هو مجلس رئاسة الوزراء مجتمعاً، وليس السراج بشخصه.

وأضاف أن الوضع الحالي «المتمثل في انفراد السراج بقرارات المؤسسة غير قانوني»، مطالباً بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2017 لحين تعديله بما يتفق مع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري والقوانين ذات العلاقة، داعياً إلى إيقاف عقد اجتماعات مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار لحين إجراء التعديلات اللازمة على القرار.

في أثناء ذلك، كشفت مصادر ليبية خاصة وشهود عيان من داخل مدينة ترهونة، النقاب عن قيام ميليشيات إرهابية بعمليات تهديم لمنازل ضباط الشرطة والأمن في المدينة الواقعة جنوب شرقي طرابلس.

وقالت المصادر ل«العين الإخبارية»، إن عناصر متطرفة باشرت، أمس الأول الخميس، هدم منازل الضباط ورجال الأمن التابعة للواء التاسع مشاة بالجيش الليبي، ومديرية أمن ترهونة، انتقاماً لدورهم في محاربة الإرهاب.

ومن بين المنازل التي تم تفجيرها منزل رئيس قسم النجدة بترهونة الرائد «حاتم دندو»، ورئيس الرقابة الإدارية العقيد «الفاهم اهنية».



وصول دفعة جديدة من المرتزقة



إلى جانب ذلك، إشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى وصول دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، إلى الأراضي الليبية.

وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن، أن دفعة جديدة وصلت ليبيا في الساعات ال48 ساعة الماضية، يبلغ تعدادها نحو 300 مقاتل.

ووفق إحصاءات المرصد، بلغ عدد المرتزقة الذين نُقلوا إلى ليبيا 17300 مرتزق سوري. (وكالات)