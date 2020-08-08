شهيدة برصاص الاحتلال في جنين وقمع واعتقالات بمدن الضفة المحتلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيع الفلسطينيون في الضفة المحتلة جثمان الشابة الفلسطينية داليا أحمد سليمان سمودي (23) عاماً والتي استشهدت، أمس الجمعة، متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال «الإسرائيلي» بمنطقة الجابريات في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدة سمودي أصيبت برصاصة في صدرها، واخترقت الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أعلن عن استشهادها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي الجابريات وداهمت منزل الأسير المحرر خالد سليمان أبو حسن، واستجوبته بعد تهديده بالاعتقال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع والأعيرة النارية.

كما أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاماً بعيار معدني في الرِّجل والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت رفضاً لقرار حكومة الاحتلال ضم أجزاء من الضفة لصالح السيادة «الإسرائيلية».

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن الشاب أصيب بعيار معدني في الرِّجل خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، وعولجت جميع الإصابات ميدانياً من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بقوات ما يسمى بحرس الحدود وعدد كبير من الجنود تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص المعدني، كما أطلقت 3 طائرات مسيرة عن بعد لمراقبة تحركات الشبان الذين كشفوا كميناً في منزل مهجور من دون تسجيل اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابين من بيت لحم.

وأصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية احتجاج سلمية لاهالي بلدة ترمسعيا الرافضين لانشاء بؤرة استيطانية في اراضيهم وللمطالبة بإزالتها.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والقوى والفعاليات الوطنية والشعبية في محافظة رام الله، دعت لإقامة صلاة الجمعة، بجانب أراضي البلدة.

على صعيد آخر، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، المنظمات الدولية المتخصصة، لاتخاذ خطوات وإجراءات رادعة لوقف اعتداءات سلطات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وسرعة إنقاذه.

وطالبت اللجنة الوطنية في رسائل متطابقة أرسلتها إلى المنظمات المعنية، بإدانة قرارات الاحتلال الخطيرة والمتمثلة بالموافقة على تغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف، من خلال وضع مصعد كهربائي فيه، تكريساً للحملة الاستيطانية التي تستهدف الحرم منذ الإعلان عن تقسيمه زمانياً ومكانياً، ولغاية القرارات الجديدة.

وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية علي أبو زهري، من قيام محكمة الاحتلال العنصرية بمخالفة القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بتحويل صلاحيات الإشراف على الحرم من بلدية الخليل إلى ما يسمى «مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي» الاستيطاني.