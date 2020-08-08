تشديد تونسي على «الاستقرار السياسي» لحكومة المشيشي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس:”الخليج 365”، وكالات



شدد سياسيون ورجال اقتصاد في تونس على ضرورة توفير عامل الاستقرار السياسي من أجل تمهيد المناخ الملائم لعمل الحكومة الجديدة، وإنعاش الاقتصاد المتهاوي، فيما أعلن الحبيب خضر مدير ديوان رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، استقالته، أمس الجمعة، من منصبه. وطالب رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بتنقية الأجواء السياسية كشرط مبدئي لدعم الحكومة المقبلة، والتفرغ للانكباب على الملفات الحارقة، خلال لقائه مع رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي الذي يواصل مشاوراته السياسية مع الأحزاب والسياسيين والشخصيات الوطنية.

والشاهد كان من بين أربع رؤساء حكومات سابقة في فترة ما بعد ثورة 2011، كانوا شاركوا في حوار مع المشيشي، أمس الجمعة، من أجل التشاور حول الحكومة الجديدة والاستئناس بالتجارب السابقة، وتفادي الأخطاء التي ارتكبت خلال عقد في الحكم.

وأوضح الشاهد الذي شغل منصب رئيس حكومة بين عامي 2016 و2019 أنه يتعين أن تعمل الحكومة الجديدة في أجواء بعيدة عن التشنج السياسي وحالة الاحتقان، والعمل على استعادة ثقة المواطن في الإدارة ومؤسسات الدولة. كما لفت إلى أن الحكومة الجديدة ستكون «حكومة إيقاف النزيف» المتأتي من تداعيات آثار «كورونا» من أجل استعادة التوازنات المالية للدولة، وحماية المؤسسات ومواطن الشغل.

من جانبه، شدد محافظ البنك المركزي مروان العباسي على أن البلاد تحتاج إلى الاستقرار السياسي من أجل استعادة النمو الاقتصادي. وأوضح العباسي، في تصريحات صحافية، أنه من المهم المرور إلى تكوين حكومة جديدة يكون لها برنامج، مشدداً في نفس الوقت على أن «عدم الاستقرار سيؤثّر في الاقتصاد».

وطالب العباسي بضرورة عودة المحركات الأساسية للاقتصاد من خلال التمويل والاستثمار والاستهلاك، وطمأنة المواطن على راتبه والمؤسسة على ديمومتها. ولم تتضح بعد ملامح الحكومة القادمة، إن كانت حكومة كفاءات مستقلة أم حكومة سياسية بدعم الأحزاب، لكنَّ مراقبين يرجحون تكوين حكومة مصغرة في نهاية المطاف تتفق مع خطط الرئيس قيس سعيد.

ويملك الرئيس سعيد المبادرة السياسية المطلقة وبدعم دستوري خلال هذه المرحلة من تكوين الحكومة في مقابل البرلمان الذي يتعين عليه التصديق على تركيبة الحكومة مهما كانت صفتها، وإن تخلى المشيشي عن مشاركة الأحزاب فيها، من أجل تفادي خطر حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

من جهة أخرى، أعلن الحبيب خضر مدير ديوان رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي استقالته، أمس الجمعة، من منصبه بعد 8 أشهر على توليه في نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

وقالت مصادر داخل البرلمان: إن استقالة خضر جاءت بعد ضغوط من النواب بسبب دوره المشبوه في مكتب رئيس مجلس النواب، والأدوار الخفية التي يلعبها لمصلحة تنظيم الإخوان الدولي.

في أثناء ذلك أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الجمعة، أنها أوقفت شخصاً تعمد إرسال رسائل لمنظمة دولية، حول مزاعم تنفيذ عمليات إرهابية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتهم تعمد استغلال حساب إلكتروني وهمي تولّى من خلاله توجيه رسائل إلى منظمة دولية تتضمّن تخطيط عناصر إرهابية لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف منشآت حيوية حساسة وشخصيات أجنبية مهمة بالداخل والخارج.