«شحنة الصدفـة».. كيف وصلت إلى الميناء؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت المادة الكيماوية، التي سببت أسوأ انفجار تشهده بيروت في وقت السلم، إلى العاصمة اللبنانية قبل سبع سنوات على متن سفينة شحن متهالكة يستأجرها رجل أعمال روسي، ووفقاً لقبطان السفينة لم يكن من المقرر أن تتوقف هناك.

وقال بوريس بروكوشيف، الذي كان قبطان السفينة (روسوس) عام 2013 «كانوا جشعين»، موضحاً أن مالك السفينة أبلغه أن عليه أن يتوقف، بشكل لم يكن في برنامج رحلته، في لبنان لتحميل شحنة إضافية.

أضاف بروكوشيف أن السفينة كانت تحمل 2750 طناً من مادة كيماوية سريعة الاشتعال من جورجيا إلى موزمبيق .

وطُلب من طاقم السفينة تحميل بعض معدات الطرق الثقيلة ونقلها إلى ميناء العقبة الأردني، قبل استئناف الرحلة إلى إفريقيا.

لكن السفينة لم يكتب لها أن تغادر ميناء بيروت أبداً بعد أن حاولت دون جدوى تحميل الشحنة الإضافية بأمان، لتسقط في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء.

وعن محاولة تحميل الشحنة الإضافية قال بروكوشيف (70 عاماً) لرويترز عبر الهاتف من منزله في مدينة سوتشي الروسية : «كان مستحيلاً. كان من الممكن أن تُدمّر السفينة كلها، فقلت لا».

واتهم القبطان ومحامو بعض الدائنين مالك السفينة بالتخلي عنها ونجحوا في استصدار أمر بالتحفظ عليها. وبعد أشهر ولأسباب تتعلق بالسلامة تم تفريغ شحنة نترات الأمونيوم ووضعها في مستودع بالميناء.

قال رئيس بحارة السفينة الأوكراني، بوريس موسينشاك، إن الطاقم كدّس المعدات، التي كان بينها حفارات وآليات ضخمة لتمهيد الطرق، فوق أبواب مخزن الشحن الذي يحوي نترات الأمونيوم . لكن الأبواب انبعجت تحت ثقل المعدات.

أضاف موسينشاك عبر الهاتف: «السفينة كانت قديمة وانثنى غطاء المخزن. لذا قررنا عدم المخاطرة».

وأمضى القبطان وثلاثة من أفراد طاقم السفينة 11 شهراً على متنها خلال النزاع القانوني دون تلقي رواتب وبإمدادات غذائية محدودة. وبمجرد مغادرتهم جرى تفريغ نترات الأمونيوم.

وقال بروكوشيف: «الشحنة كانت سريعة الانفجار. لذلك ظلت على متن السفينة خلال فترة وجودنا هناك... نترات الأمونيوم تلك كان تركيزها عالياً جداً».

وذكر مصدر أمني أن الشرطة القبرصية استجوبت مالك السفينة وهو رجل الأعمال الروسي إيجور جريشوشكين في منزله بقبرص الخميس بناء على طلب من الشرطة الدولية في بيروت فيما يتصل بالشحنة.

وشحنة نترات الأمونيوم كانت مُباعة من شركة «روستافي» لصناعة السماد الجورجية، وكانت متجهة لشركة «فابريكا» لصناعة المتفجرات في موزمبيق.

وأبلغ ليفان بورديلادزي، مدير مصنع «روستافي أزوت»، رويترز أن قرار تخزين المادة في ميناء بيروت «انتهاك جسيم لإجراءات التخزين الآمن على أساس أن المادة تفقد خصائصها المفيدة في غضون ستة أشهر».

ووفقاً لبروكوشيف فإن الماء كان يتسرب إلى السفينة لكنها كانت صالحة للإبحار حين أبحرت إلى بيروت في سبتمبر /أيلول 2013.إلا أنه قال إن السلطات اللبنانية لم تول اهتماماً يُذكر لنترات الأمونيوم المخزنة في في أجولة كبيرة..

وغرقت السفينة روسوس حيث كانت راسية في ميناء بيروت في مايو/أيار 2018.(رويترز)