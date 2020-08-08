الإمارات: الاتفاق البحري بين مصر واليونان يرسخ الاستقرار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالتهنئة إلى سامح شكري وزير الخارجية المصري، بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع سامح شكري، تم خلاله بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومصر ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة تعكس جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة، وجمهورية اليونان الصديقة، لترسيخ دعائم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وأشاد سموه بجهود قيادتي البلدين والتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بينهما، ما أسفر عن توقيع هذا الاتفاق المهم، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها الاستراتيجية مع مصر واليونان، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الاتفاق بين البلدين، في فتح آفاق واعدة لهما في قطاع الطاقة الحيوي، بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما.



الأمم المتحضرة لا تشرعن التغوّل السياسي



من جانبه،رحب الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الجمعة بالاتفاقية .

وقال في تغريدة على تويتر إن «توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب».

وأضاف أن «النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغوّل السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية»، في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المدعومة من قبلها في نوفمبر الماضي، والذي أثار انتقادات أوروبية جمة وعربية لمخالفته المعاهدات الدولية.



تركيا تُصعد وتعلن استئناف التنقيب

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في الأثناء،صعدت تركيا أمس موقفها تجاه اليونان،معلنة استئناف عمليات التنقيب.

وفيما يشبه الرد على الموقف اليوناني والاتفاق البحري الذي وقع بين اليونان ومصر، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، أن بلاده ستستأنف عمليات التنقيب في شرق المتوسط.

كما اعتبر أن اليونان لم تلتزم بتعهداتها تجاه تركيا بوقف عمليات التنقيب في شرق المتوسط.



أثينا تتهم أنقرة بافتعال الأزمات



بدوره،قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن تركيا تفتعل الأزمات ويتضح ذلك من خلال تصريحاتها بعد إعلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر.

وأضاف دندياس: «نستغرب رد فعل تركيا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر والذي يهدف إلى استقرار المنطقة».

(وكالات)