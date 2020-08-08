مسؤولان عربي وأوروبي كبيران يزوران لبنان اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة، بيروت: ”الخليج 365”

يزور مسؤولان عربي وأوروبي كبيران اليوم السبت بيروت، لتأكيد التضامن العربي والأوروبي مع لبنان، عشية مؤتمر للمانحين للبنان يعقد غداً السبت بتقنية «فيديو كونفرنس». ويصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى بيروت اليوم السبت، في زيارة سريعة، تأكيداً للتضامن العربي مع الشعب اللبناني، في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت، الذي أدى إلى سقوط المئات ما بين قتلى وجرحى، فضلاً عن تشريد آلاف الأسر.

قالت مصادر مسؤولة بالأمانة العامة للجامعة العربية، إن الهدف من الزيارة هو إبداء التضامن وحشد الدعم العربي والعالمي، لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة، خاصة في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حالياً، والتي فاقمت منها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأطلق أبو الغيط في وقت سابق، مناشدات للدول العربية الأعضاء فى الجامعة، والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان، داعياً إلى تحركٍ دولي فوري للمساعدة على مواجهة الكارثة.

من جهة أخرى، يزور رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بيروت اليوم السبت «تأكيداً على تضامن أوروبا مع الشعب اللبناني»، وللقاء المسؤولين بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت الثلاثاء.

وكتب ميشال في تغريدة «في حالة صدمة وحزن، نقف إلى جانب كل الذين تضرروا بالانفجار وسنقدم المساعدات». وسيلتقي المسؤول البلجيكي الرئيس ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الوزراء حسان دياب.

والخميس أعلن الاتحاد الأوروبي عن صرف 33 مليون يورو لتمويل أول مساعدة عاجلة للبنان وإرسال موارد مادية منها سفينة مستشفى إيطالية لتقديم المساعدة لطواقم الإغاثة في بيروت.

إلى جانب ذلك، تشارك المؤسسات الأوروبية في مؤتمر للجهات المانحة تنظمه فرنسا غداً الأحد لتأمين مساعدات إنسانية عاجلة لسكان مدينة بيروت التي هزها انفجار عنيف الثلاثاء، كما أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، اريك مامير، أن «المفوضية ستمثل بالمفوض المكلف المساعدة الإنسانية، جانيز لينارتشيتش. وسينظم المؤتمر عبر الفيديو بهدف جمع أموال لتقديم مساعدة إنسانية عاجلة» للبنان.

وأوضح أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يزور بيروت، سيمثل الدول الأعضاء. وأضاف «سنسعى لتقييم الحاجات الإنسانية وسنحتاج إلى أكبر قدر من المعلومات» لذلك. وشدد على «أننا في مرحلة طارئة. المؤتمر ليس لإعادة الإعمار لأن ذلك يأتي في مرحلة لاحقة». وقال «علينا التحقق من أن الأموال التي ستوضع في التصرف ستدار بأكثر الطرق فاعلية».

من جهته أعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، «تؤكد المؤسسات الأوروبية ضرورة تطبيق الإصلاحات التي يطالب بها الشعب (اللبناني)».

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زار الخميس بيروت وأعلن تنظيم مؤتمر للمساعدات، ودعا السلطات اللبنانية إلى تنفيذ «إصلاحات أساسية» لإخراج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من الطريق المسدود.