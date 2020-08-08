شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل في جبل مشغرة بالبقاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلع حريق هائل، مساء أمس الجمعة، في جبل مشغرة بالبقاع الغربي بلبنان، وتسبب في خسائر كبيرة، وسارع عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي، إلى العمل على محاصرة النيران، في ظل ظروف صعبة نظراً لوعورة المنطقة.
واتسعت دائرة النيران، بسبب الرياح، وطالت العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للحريق الضخم، مناشدين التدخل العاجل، مطالبين قيادة الجيش بإرسال مروحية للمساهمة في إخماد الحريق.
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