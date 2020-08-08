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وفاة مساعد وزير الدفاع السعودي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الدفاع ، أمس الجمعة، وفاة مساعد وزير الدفاع السعودي محمد بن عبدالله العايش، بعد صراع مع المرض.
وأشارت الوزارة، في بيان، طبقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إلى أن وفاة العايش إثر مرض عانى منه.
ويشغل المسؤول الراحل هذا المنصب، منذ 2011، بعد إحالته إلى التقاعد كقائد للقوات الجوية.
وتخرج العايش ضمن أول دفعة طيارين بقاعدة الظهران الجوية عام 1982، وينحدر من دومة الجندل بمنطقة الجوف، وهو من مواليد مايو/أيار 1952.
(وكالات)

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