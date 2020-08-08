وكالات الأمم المتحدة تسارع لتقديم يد العون للبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة عبر الإنترنت للأمم المتحدة، إن الأضرار التي لحقت بالمستشفيات تسببت في تقليص عدد الأسرّة المتاحة بواقع 500 سرير.

كما دمر الانفجار حاويات تضم الآلاف من أدوات الحماية الشخصية المستخدمة لمكافحة انتشار مرض «كوفيد-19».

قال مسؤولون، أمس الجمعة، إن وكالات الأمم المتحدة تسعى جاهدة لتقديم الدعم لضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي قوض نظام الرعاية الصحية الضعيف بالفعل في البلاد.

ووجهت منظمة الصحة العالمية نداء لجمع 15 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الصحية الطارئة في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي هز البلاد وسط أزمة اقتصادية، ومع تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مكتب المنظمة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في بيان في ساعة متأخرة من ليل الخميس إن الانفجار، الذي أسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى، دمر أيضاً 17 حاوية بها إمدادات طبية لمنظمة الصحة بما في ذلك معدات للوقاية الشخصية.

وأضاف المكتب أن خمسة مستشفيات في المنطقة المتضررة من الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء، إما أصبحت غير عاملة وإما تعمل بطاقة جزئية، فيما تشير التقارير الأولية إلى أن الكثير من المراكز الصحية ومرافق الرعاية الأولية لحقت بها أضرار أو لم تعد تعمل.

وقالت إيمان الشنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، إن ما يصل إلى 300 ألف شخص نزحوا من ديارهم، ويحتاجون إلى الطعام والمأوى، فيما زادت المخاوف من تسريع وتيرة انتشار مرض «كوفيد-19» وتفشي أمراض أخرى.

وقالت المنظمة إنها تضع خططاً مع الجامعة الأمريكية في بيروت لإجراء تقييم بيئي لتأثير الأبخرة الناتجة عن انفجار مادة نترات الأمونيوم.

من جهة أخرى، قال مبعوث منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى لبنان ومدير ميناء طرابلس واستشاري حبوب محلي لرويترز إن انفجار بيروت دمر صومعة الحبوب الوحيدة في الميناء، في حين أرجئت خطط إنشاء صومعة أخرى في ميناء طرابلس، ثاني أكبر الموانئ اللبنانية، قبل أعوام بسبب نقص التمويل.

وقال موريس سعادة مبعوث منظمة الأغذية والزراعة في لبنان لرويترز «هناك مواقع تخزين أصغر داخل مطاحن القطاع الخاص، لأنه يتعين عليهم تخزين القمح قبل طحنه وتحويله إلى دقيق. وأضاف «فيما يتعلق بصوامع الحبوب، كانت تلك هي الوحيدة والرئيسية».

وكانت الصومعة المدمرة تسع نحو 120 ألف طن من الحبوب. ويعني تدميرها وتعطل الميناء، المنفذ الرئيسي للواردات الغذائية، أنه سيكون على المشترين الاعتماد على منشآت التخزين الخاصة الأصغر حجماً لمشترياتهم من القمح.

ويعزز هذا بواعث القلق حيال إمدادات الغذاء في لبنان الذي يربو عدد سكانه على الستة ملايين نسمة ويستورد جميع احتياجاته تقريباً من القمح.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إنه يعتزم استيراد دقيق القمح وطحين الحبوب المخصص للمخابز والمطاحن للمساعدة في الحيلولة دون حدوث نقص بالغذاء في أنحاء لبنان بعد الانفجار الذي عصف بمرفأ بيروت.

وقالت متحدثة في بيان معد لإفادة بالأمم المتحدة في جنيف «برنامج الأغذية العالمي قلق من أن يؤدي الانفجار والأضرار التي لحقت بالمرفأ إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي الصعب بالفعل والذي تدهور بسبب الأزمة المالية الحادة في البلاد وجائحة كوفيد-19»، مضيفة أن البرنامج سيوزع منحاً غذائية على آلاف الأسر.

وتابعت «برنامج الأغذية العالمي على استعداد أيضاً لتوفير إدارة سلاسل الإمداد والدعم والخبرات اللوجستية للبنان».

(وكالات)