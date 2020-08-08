شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إعلان ترامب مشاركته فى مؤتمر باريس لدعم لبنان وإرسال 3 طائرات مساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيشارك في مؤتمر باريس عبر الفيديو لدعم لبنان يوم الأحد، مشيرا إلى أنه تحدث إلى الرئيس اللبناني ووعده بإرسال 3 طائرات شحن تحمل مساعدات طبية.

وقال الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي على تويتر :" سنعقد مكالمة هاتفية يوم الأحد مع الرئيس ماكرون وقادة لبنان وقادة من مختلف أنحاء العالم. الكل يريد المساعدة!".



ترامب

وأضاف :" في الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة، تحدثت مع الرئيس اللبناني ميشال عون لإبلاغه بأن 3 طائرات كبيرة محملة بالمستلزمات الطبية والغذاء والماء في طريقها إلى بيروت، أيضًا المستجيبون الأوائل والفنيون والأطباء والممرضات في الطريق".

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وتابع :" أجرى نقاشا مطولا صباح اليوم مع الرئيس الفرنسي ماكرون حول مواضيع عديدة، لا سيما الحدث الكارثي الذي وقع في بيروت ، لبنان ".

وأشار ترامب إلى أنه سيقوم بعقد مؤتمر صحفي حول الفيروس التاجي الذي وصفه بالصيني، مضيفا :"الأرقام الاقتصادية الجيدة التي تم الإعلان عنها للتو، وتحسين الاقتصاد ، الساعة 7 مساءً من بيدمينستر ، نيو جيرسي. كما سيناقش موضوع كارثة بيروت لبنان".