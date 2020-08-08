شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: تحدثت مع الرئيس اللبنانى وأبلغته بإرسال ثلاث طائرات إمدادات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه تحدث مع الرئيس اللبنانى ميشال عون وأبلغته بإرسال ثلاث طائرات إمدادات طبية، وأكد ترامب إنه سيشارك فى مؤتمر عبر الهاتف عن لبنان مع زعيمى فرنسا ولبنان وغيرهما.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلال مكالمة هاتفية أمس الجمعة العمل سويا مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان، وكذلك تمديد حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى إيران.

وقال دير إن الزعيمين "عبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار في بيروت"، وذلك في إشارة إلى انفجار شهدته العاصمة اللبنانية قتل أكثر من 100 شخصوأصاب الآلاف يوم الثلاثاء.