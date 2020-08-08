شكرا لقرائتكم خبر عن سيول جارفة في اليمن تؤدي بحياة 17 شخصا بمحافظة ريمة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن السيول التي يشهدها اليمن إلى نحو 17 شخصا على الأقل، الجمعة، إلى جانب عدد من المفقودين بعدما شهدت البلاد أمطار غزيرة في العديد من المناطق لاسيما في ريمة وصنعاء الواقعتين تحت سيطرة ميليشيات الحوثي شمال البلاد.

وتداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، عددا من مقاطع الفيديو والصور التي ترصد السيول الجارفة التي يشهدها اليمن، ومدى معاناة اليمنيين في محافظة ريمة.

وشهدت محافظة ريمة أمطار غزيرة وتدفق للسيول خلال اليومين الماضيين ما تسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة وواسعة لم تشهدها المحافظة، فيما أشارت السلطات المحلية في محافظة ريمة إلى أن أمطارا غزيرة هطلت خلال الساعات الماضية على مدينة الجبين مركز المحافظة، ومديرية الجعفرية جنوبي ريمة، أدت إلى انهيار عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها.

وقالت لجنة الطوارئ في محافظة مأرب خلال اجتماع برئاسة المحافظ سلطان العرادة، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "سيول الأمطار وفيضان مياه سد مارب، أدت إلى تضرر 16885 أسرة في سبع مديريات هي (المدينة، صرواح، مدغل، رغوان، رحبة وحريب)، منها 3666 أسرة تضررت تضررا كليا وأصبحت في العراء، في حين تضررت 13.219 أسرة جزئيا".

وأضافت أن "الأضرار شملت تدمير المساكن والمباني، وتلف المواد الإيوائية وغير الغذائية، وتدمير مصادر المياه والخزانات والصرف الصحي، وتلف المواد الغذائية".

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سيول في اليمن (1)



سيول في اليمن (2)



سيول في اليمن (3)



سيول في اليمن (4)