كورونا.. مصر تسجل 20 وفاة و141 إصابة

الخليج 365

أعلنت مصر، الجمعة، تسجيل 20 وفاة بفيروس كورونا، إضافة إلى 141 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان، بتسجيل ألف و655 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 95 ألفا و147؛ منها 4 آلاف و971 وفاة، و50 ألفا و553 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى مساء الجمعة، 19 مليونا و482 ألفا، توفي منهم أكثر من 722 ألفا، وتعافى نحو 12 مليونا و475 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.