تونس.. توقيف 10 من منظمي الهجرة غير النظامية

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، القبض على 10 أشخاص من منظمي عمليات الهجرة غير النظامية.

وقالت الوزارة في بيان، "تمكنت وحدات الحرس الوطني في ولايتي صفاقس (جنوب) والمهدية (شرق)، والإقليم البحري بالوسط، ليل الخميس الجمعة، من القبض على 10 من منظمي عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة (الهجرة غير النظامية) مطلوبين للأمن والقضاء".

وأضافت أن النيابة العامة أذنت بتوقيفهم في السجن، واتخاذ ما يتعين بشأنهم.

وأعلن الحرس الوطني، الثلاثاء، إحباط 6 محاولات للهجرة غير النظامية نحو سواحل أوروبا، وتوقيف 76 شخصا بينهم أفارقة.

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والأحد، ندد الرئيس قيس سعيد، خلال زيارة تفقدية للميناء البحري في صفاقس، بالمتاجرين بالبشر، الذين ينظمون عمليات هجرة غير نظامية، واصفا ما يقومون به بأنه "عمل إجرامي" لا يمكن أن تتسامح معه السلطات التونسية.

وشدد سعيّد، على الدور الهام الموكل إلى الحرس البحري، للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وذكّر بأهمية التعاون بين مختلف البلدان للبحث عن حلول جديدة لمعالجة هذه القضية.

وازدادت وتيرة الهجرة غير النظامية عبر سواحل تونس نحو أوروبا منذ 2011، فيما تشدد السلطات الخناق الأمني على منظمي هذه الهجرة.

وبحسب أرقام رسمية، فإن 22 ألف شاب تونسي هاجروا بطريقة غير نظامية، في 2011 فقط، نحو السواحل الإيطالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.