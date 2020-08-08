داخلية غزة: نجري ترتيبات مع مصر لفتح معبر رفح البري

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الجمعة، إنها تجري ترتيبات مع مصر لفتح معبر رفح البري.



وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم، في بيان: "لم يتم تحديد أي مواعيد لفتح معبر رفح حتى هذه اللحظة، ونقوم بالتواصل مع الأشقاء في مصر من أجل إجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص".

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وأضاف: "سيتم الإعلان بشكل رسمي في حال تحديد موعد لفتح المعبر".



وتفتح السلطات المصرية معبر رفح بالتوافق مع السلطات في قطاع غزة على فترات متباعدة، بعد إغلاق منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، بسبب تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.



يشار إلى أن جميع العائدين إلى القطاع من الخارج يتم وضعهم في حجر صحي إجباري مدة 21 يوما‎، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس.

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