الرئاسة اللبنانية: ترامب سيشارك بمؤتمر باريس لدعم بيروت

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيشارك في مؤتمر باريس لدعم بيروت، على خلفية حريق المرفأ.

والخميس، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، أن باريس ستنظم مع الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، خلال الأيام المقبلة، مؤتمرا عالميا لدعم اللبنانيين.

وقال عون، في تغريدات عبر موقع "تويتر"، إنه "تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب، قدم خلاله تعازيه والشعب الأمريكي بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت (..) وأن مساعدات عاجلة سترسل إلى لبنان للتضامن مع شعبه".

من جهته، شكر عون الرئيس ترامب، على تضامنه والدعم الذي تقرر للبنان، شارحاً ظروف الانفجار والخسائر التي لحقت بالأرواح والبنى التحتية والدمار الذي حل ببيروت.

وأضاف: "نحتاج إلى العمل سوياً (مع واشنطن)، للمحافظة على استقرار لبنان الأمني والاجتماعي، والتعاون في سبيل النهوض به، علماً أن مسيرة الإصلاحات قائمة وعملنا على تنفيذ العديد منها، كما نأمل التعاون سوياً في محاربة الفساد الحقيقي ومحاسبة الفاسدين".

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والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، حسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وفي شأن آخر، طلب عون من ترامب، "مساعدة الولايات المتحدة، في إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية (للبنان)".

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

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