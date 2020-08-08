كورونا.. 4 وفيات بالسودان و279 إصابة في لبنان

الخرطوم، بيروت/ الخليج 365

سجل السودان، الجمعة، 4 وفيات بكورونا، فيما رصد لبنان 279 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة السودانية، إنها سجلت 4 وفيات بكورونا، و44 إصابة، إضافة لتعافي 21 مريضا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 11 ألفا و894، بينها 773 وفاة، و6 آلاف و743 حالة تعاف.

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وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 279 إصابة بالفيروس ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 5 آلاف و951.

ومن بين مجمل الإصابات 70 وفاة، وألفان و42 حالة شفاء، حسب الوزارة.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 19 مليونا و423 ألفا، توفي منهم أكثر من 720 ألفا، وتعافى ما يزيد على 12 مليونا و461 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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