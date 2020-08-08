سجل السودان، الجمعة، 4 وفيات بكورونا، فيما رصد لبنان 279 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.
وقالت وزارة الصحة السودانية، إنها سجلت 4 وفيات بكورونا، و44 إصابة، إضافة لتعافي 21 مريضا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 11 ألفا و894، بينها 773 وفاة، و6 آلاف و743 حالة تعاف.
وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 279 إصابة بالفيروس ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 5 آلاف و951.
ومن بين مجمل الإصابات 70 وفاة، وألفان و42 حالة شفاء، حسب الوزارة.
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 19 مليونا و423 ألفا، توفي منهم أكثر من 720 ألفا، وتعافى ما يزيد على 12 مليونا و461 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 4 وفيات بالسودان و279 إصابة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.