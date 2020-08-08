مؤسستان تركيتان توزعان مساعدات غذائية على متضرري انفجار بيروت

بيروت / حسن درويش / الخليج 365

وزعت مؤسستان تركيتان، الجمعة، مساعدات غذائية على المتضررين جراء انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن جمعية "دينيز فنري" التركية (غير حكومية)، عملت على توزيع حصص غذائية على المتضررين بسبب انفجار بيروت.

وقالت إن توزيع المساعدات جاء في إطار الأخوة الإنسانية والتضامن والمساندة للشعب اللبناني.

كما ذكرت الوكالة، أن مؤسسة "صدقة طاشي" التركية (غير حكومية)، عملت أيضا على توزيع مساعدات عينية شملت مواد غذائية وخبزا وماء، على المتضررين في أحياء بيروت.

ونقلت عن رئيس المؤسسة كمال أوزدال، تأكيده "وقوف تركيا رئيسا وشعبا ومؤسسات حكومية وخيرية مع الشعب اللبناني في ظل الكارثة التي حلت في بيروت".

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والأربعاء، استقبل لبنان طائرة عسكرية تركية محملة بمستلزمات طبية وطواقم بحث وإنقاذ لمساعدته في مواجهة كارثة الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده لتقديم المساعدات إلى لبنان في كافة المجالات، وفي مقدمتها الصحة.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه انفجار مستودع كان يحوي "مواد شديدة التفجير".

وخلف الانفجار 154 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.