تمكنت فرق الأنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة من انتشال جثة طفل غرق بمستنقع بوادي تربة. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (18:50) اليوم الجمعة الموافق ١٧ /١٢ / ١٤٤١هـ يفيد عن غرق عائلة بوادي تربة.

وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث و بالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن غرق عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص تم اخراج الأب والأم من قبل المتواجدين فيما قامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث عن الطفل في المستنقع وتم انتشال جثته ،نسال الله ان يتغمدهم جميعاً بواسع رحمته.

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