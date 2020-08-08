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وقالت الشبكة في بيانها: "لأن ما بعد 4 آب ليس كما قبل، ولأن ما بعد الزلزال ليس كما قبله، لأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأسباب الرئيسية لما وصلنا إليه ".
وأضافت: "لأنه بعد 4 آب المطلوب فعل وليس حكي، إنجازات وليست خطابات، أعمال وليست أقوال. لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم، تغيروا لنغير، دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم، ولا تُلهوا الناس في الحكي".
واختتمت الشبكة الإعلامية رسالتها للجمهور بالقول: "فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من الجمر، هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن على أحر من الردم، الأولوية لهنَّ وليست لكم".
كانت هذه تفاصيل خبر "لا تلهوا الناس بالحكي"... فضائية لبنانية تعلن توقفها عن بث الخطابات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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