اليمن... الأمطار تدمر منزل "معري اليمن" في صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في وزارة الثقافة بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن منزل الشاعر البردوني الكائن في حارة بستان المنصور بحي بير العزب المجاور لمدينة صنعاء القديمة، انهار بالكامل جراء الأمطار الغزيرة بعد تهدم أجزاء منه.
وأضاف أن المنزل المكون من طابقين، تعرض للإهمال نتيجة خلافات بين ورثة البردوني، وخاصة بعد سعي وزارة الثقافة اليمنية في العام 2012م شراءه وتحويله إلى متحف تخليدا له ولإرثه الثقافي.
وعبد الله البردوني، شاعر وناقد ومؤرخ، فقد بصره في الخامسة من عمره إثر إصابته بمرض الجدري، ولقب بـ"معرّي اليمن" نسبة إلى الشاعر الضرير أبو العلاء المعري، وله 12 ديوانا و8 كتب نقدية وتاريخية، ترجم بعضها إلى الإنجليزية والفرنسية.
وأصدرت الأمم المتحدة في العام 1981م عملة تذكارية فضية عليها صورته كمعاق تجاوز العجز.
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