العربية: تركيا سلمت حكومة الوفاق 4 طائرات مسيرة وأسلحة متطورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مصادر أن تركيا سلمت حكومة الوفاق 4 طائرات مسيرة وأسلحة متطورة، كما أن طائرة شحن تركية تغادر قاعدة الوطية باتجاه تركيا.

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