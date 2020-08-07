شكرا لقرائتكم خبر عن “النيابة العامة” تكشف عن ⁧‫حوادث السير‬⁩ المُصنفة ضمن الجرائم الكبيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أن الجرائم الكبيرة في حوادث السير تتمثل في قيادة المركبة تحت تأثير المخدر أو المسكر أو المؤثر العقلي أو القيادة باتجاه معاكس أو تجاوز الإشارة الحمراء أو التفحيط إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة مدة الشفاء تزيد فيها عن 15 يوماً.

وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع ” تويتر” أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص .

وأشارت إلى أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً نتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء فيها عن 15 يوماً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص .

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وأشارت إلى أنه – فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان السابقتان من هذه المادة – يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، فيما تحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج تحت هذه الفقرة.