شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «حماية المستهلك» توضح حقوق المسافر حال إلغاء الناقل الجوي رحلته بالمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت جمعية حماية المستهلك حقوق المسافر حال قيام الناقل الجوي بإلغاء رحلته الجوية وهو بالمطار. Advertisements وأضافت في “إنفوجراف” على حسابها بموقع” تويتر” أنه في حال إلغاء الرحلة فإنه ينبغي تأمين الناقل الجوي لرحلة بديلة للتي تم إلغاؤها. وأكدت: “إذا كانت الرحلة البديلة على درجة أعلى، يتحمل الناقل الجوي قيمة فارق التكلفة، وإذا كانت الرحلة البديلة على درجة إركاب أدنى، فيلتزم الناقل الجوي بإعادة فرق قيمة الدرجة، وفق أقل سعر على الدرجة، إضافة إلى تعويض العميل بما يعادل (50%) من تلك القيمة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالانفوجراف.. «حماية المستهلك» توضح حقوق المسافر حال إلغاء الناقل الجوي رحلته بالمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.