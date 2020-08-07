شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خدمات يوفرها تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، العديد من المزايا التي يقدمها تطبيق «ضريبة القيمة المضافة» للمستخدمين.

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وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، نشرت الهيئة “إنفوجراف” بالمزايا التي يقدمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه من خلاله يمكن (التحقق من تسجيل الأفراد أو المنشآت في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتقديم بلاغ عن مخالفة طبعت في ضريبة القيمة المضافة”.

ويمكن من خلال التطبيق أيضًا التأكد من أن مبلغ الضريبة صحيح، والحصول على معلومات وافرة حول ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.