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وأضافت أن الاعتداء طال أيضًا القوة التي تعمل في تأمين المرحال، والتابعة للقوات المسلحة، وذلك بنصب الكمائن وزراعة الألغام في طريق المرحال، بمنطقة خور الورل بجنوب كردفان.
وأوضحت أن الهجوم أدى إلى إزهاق العديد من أرواح المواطنين والقوات النظامية وتدمير معدات عسكرية ومدنية.
وختمت القوات المسلحة بيانها بالتأكيد على قيامها بواجب التأمين اللازم لحركة المواطنين، وضمان ممارسة حياتهم الطبيعية وحمايتهم مع التزامها التام بوقف إطلاق النار و إجراءات بناء الثقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوداني: الحركة الشعبية أزهقت أرواح مدنيين وعسكريين في كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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