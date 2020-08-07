بعد 5 ساعات من التحقيق... أمر بتوقيف مسؤول لبناني على خلفية انفجار بيروت

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وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فبعد تحقيق دام أكثر من خمس ساعات، أعطى الخوري الإشارة بتوقيف، بدري ضاهر وإبقائه رهن التحقيق، ومتابعة التحقيقات في ملابسات انفجار مرفأ بيروت.

كما أفادت الوكالة بتوقيف المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، ومدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، وإخضاعهما للتحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص، في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

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وأظهرت وثيقة صادرة عن مصرف لبنان المركزي، أنه تقرر تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية و5 آخرين بعد انفجار المرفأ.

وذكرت الوثيقة، الصادرة بتاريخ 6 أغسطس/ آب عن هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن "القرار سيُرسل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية في لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس الهيئة المصرفية العليا".