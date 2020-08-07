وناشدت السلطات كل الأهالي للمساعدة في إخماد النيران، حيث تواصل رقعة الحريق التوسع بشكل سريع نتيجة الرياح، بحسب شبكة "إم تي في".
فيما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي، سارعوا إلى العمل على محاصرة النيران، بعد نشوب حريق هائل في جبل مشغرة، في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة.
وطالت النيران العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة، قرب حي المنشية في الحارة الفوقانية، بالإضافة إلى أشجار السنديان المعمّر.
وتحاول فرق الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية والبلدية ومتطوعون من البلدة السيطرة على الحريق، كما طالب المعنيون بضرورة تدخل مروحيات الجيش اللبناني في عمليات الإخماد.
يأتي ذلك بعد 3 أيام من انفجار ضخم وقع بمرفأ بيروت، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وتسبب في خسائر قُدرت بمليارات الدولارات.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل يلتهم المنازل والأشجار في لبنان... صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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