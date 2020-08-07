شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يرفع المغرب من قائمة الدول الآمنة للسفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الاتحاد الأوروبي المغرب من قائمته للبلدان الآمنة التي يسمح الاتحاد بالسفر غير الضروري منها، بعد مراجعة قام بها سفراء الاتحاد الأوروبي .

وتترك الخطوة عشر دول في القائمة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في الثامن من أغسطس بعد أن استبعد الاتحاد الأوروبي الجزائر الأسبوع الماضي.

والدول الآمنة التي يُعتقد أن جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة إلى حد كبير فيها هي أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي.

وجرت الموافقة على الصين كذلك، على الرغم من أن السفر لن يفتح إلا إذا سمحت السلطات الصينية أيضا بدخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي.