شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت بسبب سقوط صاروخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من مقطع فيديو مزيف للحظة تفجيرات مرفأ بيروت، زاعمين أن صاروخ تسبب في ووقوع التفجيرات، حيث أظهرت مقاطع الفيديو المفبركة صاروخا يسقط على مرفأ بيروت قبل لحظة الانفجار الضخم الذي أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف.

لكن بالتحقق، أتضح أن الفيديو الأصلي للحظة انفجار مرفأ بيروت لم يكن يتضمن وجود أي صواريخ في سماء العاصمة اللبنانية، وقد تم التلاعب بالفيديو بحيث أضيف إليه صاروخ يسقط من السماء باتجاه المرفأ، ما ينفي صحة المزاعم التي تشير إلى أن صاروخ تسبب في انفجار المرفأة.



صورة من فيديو مفبرك

وزعم العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن صاروخا تسبب في انفجار المرفأ، ما ينفي رواية اللبنانيين بأن الكارثة نجمت بسبب غياب التدابير الوقائية عن مخزن لنيترات الأمونيوم في المرفأ.

كما أن محرر صفحات التواصل الاجتماعي في شبكة " CNN " بالعربية قد التقط الفيديو الأصلي للحظة الانفجار أثناء سيره بالقرب من المرفأ، حيث يقول الزميل محسن المختفي عن الفيديو المزيف الذي تم إضافة صاروخ إليه: "لدينا الفيديو الأصلي ولا يظهر ذلك. عندما يسألني الناس عنه، أخبرهم أن الفيديو المتلاعب به ليس حقيقيا". وأضاف: "أؤكد أنني لم أر أي صاروخ ولم أسمع أي طائرة أو طائرة بدون طيار فوقي".

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يشار إلى أن وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، كان قد أعلن ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار المدمر الذى وقع يوم الثلاثاء الماضى بالميناء البحرى لبيروت ليصل إلى 154 شخصا، فى حين وصل عدد المصابين إلى نحو 5 آلاف شخص.

وأشار الوزير - فى تصريح له اليوم الجمعة - إلى أن الحالات الحرجة من المصابين يبلغ عددها 120 شخصا، لافتا إلى أن نحو 20% من إجمالى الجرحى والمصابين يحتاجون إلى عناية طبية داخل المستشفيات، وأضاف أن الزجاج المتطاير جراء الموجة الانفجارية القوية التى أحدثها التفجير، أدى إلى وقوع إصابات بالغة لدى الجرحى وتحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.



صورة من الفيديو الأصلي



صورة من الفيديو الأصلي