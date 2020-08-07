شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله معلقاً على خطاب حسن نصر الله : لا رائحه ولا طعم له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله رئيس تحرير السياسة الكويتية، على خطاب حسن نصر الله، الأمين العام لجزب الله، موضحا أنه لا طعم له ولا رائحة وبارد ومضطرب.

وكتب أحمد الجار الله، عبر حسابه بموقع تويتر: "خطاب حسن الات والعزي خطاب لا رائحه ولا طعم له خطاب بارد ومضطرب ولأول مره تشعر أن ملقيه مهدد وليس مهدد لغة الويل والثبور اختفت من مفردات حسن كبتاجون يبدوا هذه المرة الصنف عنده مغشوش".



أحمد الجار الله عبر موقع تويتر

يشار إلى أن الأمين العام حزب الله حسن نصر الله، عزى في كلمته اليوم ضحايا انفجار مرفأ بيروت، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهم الله الصبر للجميع لتجاوز هذه المحنة ونفى حسن نصر الله، أي صلة للحزب بانفجار بيروت، قبل أيام، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا حتى الآن، وإصابة الآلاف.

وقال نصر الله، في كلمته، إن "الاتهامات التي لا تزال تصر عليها فضائيات لبنانية وقنوات تليفزيونية عربية أخرى"، "تدفع في اتجاه الحرب الأهلية" في لبنان.

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وأكد “نحن امام فاجعة وطنية كبرى بكل المعايير”، ولفت إلى أن “هذه الفاجعة عابرة للطوائف والمناطق وبيروت تحتضن كل اللبنانيين وأهل بيروت يختصروا كل اللبنانيين” وأشار الى “حضور حزب الله بكل مؤسساته وهيئاته منذ اللحظة الاولى”، وأكد ان “كل امكانات حزب الله هي بتصرف الدولة والناس جراء ما حصل”،

وأضاف: يجب انزال العقاب العادل بكل من يثبت تورطه بعيدا عن حسابات او انتماءات... أود أن أعلن واؤكد نفيا قاطعا مطلقا حازما جازما وجود أي صواريخ أو مواد لنا في أي مخزن بالمرفأ لا في الماضي ولا في الحاضر.