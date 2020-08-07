شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى الأسبق: لبنان ينزف منذ فترة ولابد من تغيير الطاقم السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين الجميل الرئيس اللبناني الأسبق، إن لبنان ينزف منذ فترة وهناك الكثير من المعاناة يعيشها الشعب اللبنانى، ولبنان معزول تماما ولا توجد قيادات، وهذه هي المشكلات التي تعانى منها البلاد، ويصعب وجود حلول في غياب قائد للسفينة أو الطائرة، ولابد من تغيير الطاقم السياسى الذى يتحكم بالبلاد، وأن يأتي فريق جديد يتمتع بالشفافية لينتشل لبنان من هذا المستنقع.

وأضاف، خلال مداخلة مع حصاد الأسبوع مع الإعلامية نانسى نور على قناة إكسترا نيوز: ليس صحيحا أن لبنان يحتاج إلى عصا سحرية؛ هناك ثورات وشباب في الشوارع اللبنانية، وهناك كوادر قادرة على النهوض بلبنان، ولابد من انتخابات تفرز قيادات يثق فيها الشعب اللبناني، وعلى الشعب اختيار القادة الجدد لينقلوا لبنان إلى الطريق الصحيح.

وأكمل: مصر دائما بجانب لبنان فهى الأخ الكبير للبنان واعرف عاطفة الرئيس السيسي للبنان وننتظر أن تكون هناك حملة عربية لمساعدة لبنان على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى ودعمه في المحافل الدولية، ونحن بحاجة إلى دعم كل الأشقاء ليساهم في السلام اللبناني المنشود.