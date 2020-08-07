انفجار بيروت.. 120 إصابة "حرجة" ترشح ارتفاع حصيلة القتلى

بيروت / حسن درويش / الخليج 365

أعلن رضا الموسوي مستشار وزير الصحة اللبناني، الجمعة، أن حصيلة قتلى انفجار مرفأ بيروت مرشحة للارتفاع، بسبب وجود 120 إصابة "حرجة"، وعدد من المفقودين يتم البحث عنهم.

وفي تصريح للأناضول، قال الموسوي، إن "عدد وفيات انفجار بيروت بلغ 154، فيما وصلت حصيلة الجرحى إلى 6 آلاف".

وأضاف: "هذه الحصيلة مرشحة للزيادة لوجود 120 حالة حرجة بين الجرحى وعدد من المفقودين ما زال يجري البحث عنهم".

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والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه انفجار مستودع كان يحوي "مواد شديدة التفجير".

وخلف الانفجار إضافة إلى الضحايا من القتلى والجرحى، مئات المفقودين والمشردين، وخسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.