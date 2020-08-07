الحريري "يتبرأ" من شحنة متفجرات مرفأ بيروت

بيروت / حسن درويش / الخليج 365

ـ المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة اللبناني السابق، قال إن الحريري لم يتبلغ بأي معلومات خلال فترة توليه المنصب، حول وجود مادة "نترات الأمونيوم" في المرفأ

ـ مقدم برنامج حواري لبناني، زعم أن الحريري تسلم تقارير متعلقة بالموضوع خلال فترة توليه رئاسة الحكومة

قال حسين الوجه، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، الجمعة، إن الأخير لم يتبلغ بأي معلومات خلال فترة توليه المنصب، حول وجود مادة "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت.

وكتب "الوجه"، عبر حسابه على تويتر: "أنفي نفيا قاطعا أن يكون الرئيس الحريري قد تبلغ بأي شيء عن هذا الموضوع خلال ترؤسه مجلس الوزراء في السنوات الأخيرة، وحتى تاريخ تقديم استقالته وتشكيل حكومة جديدة".

وأضاف: "كذلك أؤكد أنه لم يتم تسجيل أي مراسلة أو تقرير في دوائر القصر الحكومي حول هذا الموضوع طوال فترة تولي الرئيس الحريري رئاسة مجلس الوزراء".

Advertisements

والخميس، زعم أحد مقدمي البرامج الحوارية اللبنانية، أن الحريري تسلم تقارير متعلقة بالموضوع خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.

وتولى الحريري الحكومة منذ سبتمبر/ أيلول 2009، إلى يناير/ كانون الثاني 2011، ومن نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.