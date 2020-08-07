واشنطن: سنتواصل مع قادة ليبيا الرافضين لـ"التدخل الأجنبي الضار"

وليد عبد الله / الخليج 365

قالت الولايات المتحدة إنها ستواصل انخراطها "بشكل نشط مع مجموعة من القادة الليبيين المستعدين لرفض التدخل الأجنبي الضار وخفض التصعيد والعمل معا من أجل حل سلمي يعود بالنفع على جميع الليبيين".

جاء ذلك خلال مشاورات عبر دائرة تلفزيونية، أجراها مدير مجلس الأمن القومي الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللواء ميغيل كوريا، والسفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، مع مسؤولين ليبيين، بحسب بيان للسفارة.

وأضاف البيان أن المشاورات تأتي للدفع باتجاه اتخاذ "خطوات ملموسة وعاجلة" لإيجاد حل منزوع السلاح في سرت و الجفرة (وسط)، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة، دون مزيد من التفاصيل.

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وتتهم الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا، دولا عربية وأوروبية بينها مصر والإمارات، بدعم هجوم الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، والذي أسقط العديد من القتلى، قبل أن يتم طرده وقواته من كامل الغرب الليبي.

في المقابل، ترحب الحكومة الليبية بالدعم التركي في إعادة بناء الجيش، وفق مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين أواخر العام الماضي.

والخميس، بحثت كل من تركيا ومالطا وليبيا، أهمية عودة المسار السياسي لحل الأزمة الليبية ومكافحة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك خلال اجتماع بالعاصمة طرابلس، بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ورئيس الحكومة الليبية فائز السراج، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي للأخير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.