تشييع فلسطينية استشهدت برصاص إسرائيلي شمالي الضفة

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365

شيع مئات الفلسطينيين، الجمعة، جثمان شابة استشهدت برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشابة داليا السمودي (23 عاما) متأثرة بإصابتها برصاص إسرائيلي طالها داخل منزلها في مدينة جنين، شمالي الضفة.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن جنازة الشهيدة السمودي انطلقت من أمام مستشفى "الشهيد خليل سليمان" بمدينة جنين، وصولا إلى مسقط رأسها بمخيم جنين، غربي المدينة.

وألقت عائلة السمودي، نظرة الوداع الأخيرة على الشهيدة، قبل مواراتها الثرى في مقبرة المخيم.

وردد المشيعون التكبيرات، وهتافات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، رافعين الأعلام الفلسطينية.

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وصباح الجمعة، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين، استخدم خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بشكل عشوائي.

فيما قال شهود عيان للأناضول، إن سمودي، أصيبت بالرصاص الحي عشوائيا داخل منزلها القريب من موقع المواجهات.

وعقب إصابتها، قالت وزارة الصحة، في بيان، إنه تم إجراء عملية جراحية للشابة السمودي، غير أن حالتها "خطرة"، قبل أن تعلن استشهادها.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب فوري على الواقعة.

وعادة ما تقتحم القوات الإسرائيلية مدن وبلدات الضفة الغربية بدعوى اعتقال مطلوبين، تندلع على إثرها مواجهات مع الفلسطينيين.

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