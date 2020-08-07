"الطاقة" اللبنانية تنفي وجود هيدروجين مخزن في محطة توليد

بيروت / حسن درويش / الخليج 365

نفت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، الجمعة، وجود غاز الهيدروجين في محطة قديمة لتوليد الكهرباء شمالي العاصمة بيروت.

وقالت الوزارة، في بيان، "الحديث عن وجود كميات كبيرة من مادة الهيدروجين في معمل الكهرباء القديم في الذوق، وخزانات الفيول الموجودة حوله، يمكن أن تتسبب بانفجار أكبر من الذي حصل في (مرفأ) بيروت غير صحيحة".

وأكدت الوزارة أن مؤسسة كهرباء لبنان "أولت موضوع السلامة العامة في معاملها الاهتمام الأقصى، وخاصة في منطقة الذوق القريبة من المناطق السكنية".

ولفتت إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان قامت مؤخرا باستبدال نظام الهيدروجين الذي كان مستعملا منذ عام 1983، والذي كان يحتاج إلى خزانات احتياط، بنظام حديث يراعي معايير السلامة المعتمدة في الدول المتقدمة.

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وأكدت أن النظام المستخدم "يستطيع تزويد المعامل بحاجتها اليومية من الهيدروجين دون الحاجة إلى تخزين هذا الغاز، ويلغي أية خطورة متعلقة به".

وكان النائب في البرلمان شامل روكز، عضو تكتل "لبنان القوي" سابقا، وصهر رئيس الجمهورية ميشال عون، صرح في حوار إذاعي أن "كميات كبيرة من مادة الهيدروجين، موجودة في معمل الكهرباء القديم في الذوق".

وأشار إلى أن "خزانات الفيول موجودة حوله ويمكن أن تتسبب بانفجار أكبر من الذي حصل في بيروت".

والثلاثاء، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيرت، أفادت تحقيقات أولية أن سببه انفجار مستودع كان يحوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم شديدة التفجير.

وأوقع الانفجار 154 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح في حصيلة أولية، وخلف دمارا في مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية، تاركا نحو 300 ألف شخص بلا مأوى، بحسب تقديرات محلية.

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