ترامب وماكرون يتفقان على إرسال مساعدات إلى لبنان

واشنطن / الخليج 365

اتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، على العمل مع الشركاء الدوليين لإيصال مساعدات إلى الشعب اللبناني.

وأفادت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، في بيان، الجمعة، أن ترامب وماكرون أجريا مكالمة هاتفية اليوم.

وأوضحت أن الرئيسين أعربا خلال المكالمة عن حزنهما لمقتل العديد من الأشخاص جراء انفجار مرفأ بيروت.

وأضافت: "اتفق الزعيمان على العمل مع الشركاء الدوليين لإيصال مساعدات فورية للشعب اللبناني".

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كما ذكرت أن ترامب وماكرون أشارا إلى ضرورة تمديد الأمم المتحدة لحظر الأسلحة المفروض على إيران.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه هو انفجار مستودع كان يحوي "مواد شديدة التفجير".

وخلف الانفجار 154 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 الى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.