إصابة أمير سعودي من الأسرة الحاكمة بكورونا

الرياض / الخليج 365
أعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود، إصابة الأمير الوليد بن بدر آل سعود بفيروس كورونا.
وقال الأمير سطام عبر حسابه الموثق على تويتر: "أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا".
فيما ذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "أخبار 24" السعودية، أن إصابة الأمير الوليد بن بدر، استدعت دخوله المستشفى لتلقي العلاج.
وحتى الجمعة، سجلت السعودية 285 ألفا و793 إصابة بكورونا، بينها 3 آلاف و93 وفاة، و284 ألفا و948 حالة تعاف.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، تحدثت وسائل إعلام غربية، بينها صحيفة "نيويورك تايمز"، عن إصابة أمراء سعوديين بكورونا، لكن السلطات التزمت الصمت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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