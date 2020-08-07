الجيش السوداني: مقتل عسكريين في هجوم لحركة مسلحة

الخرطوم / أحمد عاصم / الخليج 365

اتهم الجيش السوداني، الجمعة، الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، التي يقودها عبد العزيز الحلو، بمهاجمة قوة نظامية ورعاة بمنطقة جنوب كردفان (جنوب)، ما أسفر عن سقوط ضحايا (لم يحدد عددهم) من المدنيين والعسكريين.

جاء ذلك في بيان للجيش السوداني تلقت الخليج 365 نسخة منه، وذلك في وقت تنخرط فيه الحكومة والحركات المسلحة في مفاوضات سلام منذ أشهر.

وقال البيان: "في الوقت الذي تستمر فيه إجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف، وفي ظل وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام الجارية في جوبا، قامت قوات تتبع للحركة الشعبية جناح الحلو، بالهجوم والاعتداء على مرحال (مجموعة متنقلة) من الرعاة وقوة تعمل على تأمينهم وتتبع القوات المسلحة".

وأضاف: "تم نصب الكمائن وزراعة الألغام في طريق المرحال بمنطقة خور الورل بجنوب كردفان، الأمر الذي أدى إلى إزهاق العديد من الأرواح من المواطنين والقوات النظامية وتدمير معدات عسكرية ومدنية".

واستطرد: "القوات المسلحة تؤكد قيامها بواجب التأمين اللازم لحركة المواطنين وضمان ممارسة حياتهم الطبيعية وحمايتهم، مع التزامها التام بوقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة".

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ولم يصدر تعليق فوري من الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، التي يقودها الحلو، حول اتهام الجيش السوداني لها حتى الساعة 16.45 تغ.

لكن في 31 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحركة تمديد وقف إطلاق النار مع الحكومة لمدة شهرين من جانب واحد، في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق (جنوب شرق)، كبادرة حسن نية للحل السلمي.

وتقاتل الحركة المذكورة القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو/ حزيران 2011.

وتعاني الحركة انقسامات حادة، بعد أن أصدر "مجلس التحرير الثوري" لها في يونيو 2017، قرارا بعزل رئيسها مالك عقار، لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة الحلو، والثاني بقيادة مالك عقار.

وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت الحكومة والحركة برئاسة الحلو، أجندة التفاوض التي تم تقسيمها إلى 3 محاور، تتمثل في القضايا السياسية والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية.

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