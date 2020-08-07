سقوط مواطن من قمة جبل ببني سعد

فرق الأنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان تنقذ مواطن سقط بقمة بمنحدر جبلي وعر بالسحن بني سعد. ‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (11:20) اليوم الجمعة الموافق ١٧ /١٢ / ١٤٤١هـ يفيد عن سقوط شخص بمنحدر جبلي. وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث و بالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مواطن في العقد الخامس من العمر بمنحدر جبلي شديد الوعورة يبعد حوالي ٣ كم عن اخر نقطة تصل اليها الاليات حيث ترجل رجال الإنقاذ وتم الوصول إلى الشخص الذي اتضح اصابته إصابة متوسطة وقدمت له الإسعافات الأولية وإنقاذه بواسطة حملة على النقالة واختيار الطريق الأنسب رغم شدة وعورة المنطقة وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب وتسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى.

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