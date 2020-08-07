قتيلان و35 جريحًا في تحطُّم طائرة ركاب هندية

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قتل شخصان على الأقل وأصيب عشرات آخرون في حادثة تحطم طائرة بالهند خلال هبوطها جنوب البلاد.
وبحسب ما ذكرت قناة العربية: فإن شخصين قتلا وأصيب 35 آخرون في تحطم طائرة ركاب جنوب الهند.
وأكد متحدث باسم شركة “إير إنديا”، أن عددًا من الركاب أصيبوا بعد تحطم إحدى طائرات الشركة لدى هبوطها.
يشار إلى أن وسائل إعلام هندية قد أشارت إلى أن طائرة “إير إنديا” المنكوبة كانت تحمل 185 راكبًا.
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