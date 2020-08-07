شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف آخر استعدادات «التعليم» للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة عن توجيه من وزارة التعليم لمديري التعليم لترشيح معلمين متميزين بالتعاون مع مكاتب التعليم لتقديم الدروس في قناة عين.
ووفقاً لـ”الميدان التعليمي”، فإن التوجيه جاء في ظل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وأشارت مصار إلى أن هناك ترجيح بأن تكون الدروس التعليمية عن بُعد، وهو ما ناقشه وزير التعليم مع مديري التعليم مؤخراً.
وأوضحت المصادر أن هناك توجه لاعتماد منصة “مدرستي” بديلاً لمنظومة التعليم الموحدة.
وأضافت أن خيار العودة الحضورية في حال إقراره، سيكون وفق إجراءات احترازية مشددة، حيث سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك بالاستفادة من كافة مرافق المدرسة كالمعامل والصالات الرياضية وغرف ومكاتب النشاط وغيرها.
وتشمل الإجراءات الاحترازية قياس درجات الحرارة عند دخول المدارس وفي منتصف اليوم الدراسي للجميع.
وأكدت المصادر، أن قرار العودة الحضورية سيصدر من الجهات العليا، بعد دراسته من الجهات ذات العلاقة كوزارة التعليم ووزارة الصحة وغيرهما، مبينةً أن قرار تعليق الدراسة لا يزال قائماً، ولن يُرفع حتى يتم ضمان العودة الآمنة للجميع.
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